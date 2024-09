Bu gün Azərbaycanda keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı daha bir “exit-poll”un nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyanın SWG SPA şirkəti “exit-poll”un nəticələrini açıqlayıb.

Tədqiqatlar şirkətinin tərəfdaşı Rado Fonda mətbuat üçün keçirilən brifinqdə bildirib ki, şəhər və kəndlərdə 7 mindən çox seçici arasında "exit-poll” keçiriblər.

“Ölkə üzrə exit-poll” da iştirak səviyyəsi qənətbəxş olub”, - deyə o qeyd edib.

Nəticələri təqdim edirik:

