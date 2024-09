Bakıda 7-ci sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 264 nömrəli məktəb-liseyin sosial media hesabında paylaşım edilib.

Məlumata görə, məktəbin 7-ci sinif şagirdi Amin Əlizadə uzunsürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

