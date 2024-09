Rumıniya Ukraynaya "Patriot" müdafiə sistemlərinin tədarükünü nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qanun layihəsi yekun səsvermə üçün parlamentə göndərilib.

Qeyd edək ki, bu hava hücumundan müdafiə sistemi NATO ölkələrinin son aylarda Kiyevə təhvil verəcəyinə söz verdiyi beş sistemdən biridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.