Türkiyə BRİCS-ə qoşulmaq üçün müraciət etdi - KİV

Türkiyə BRİCS-ə qoşulmaq üçün rəsmi müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Nəşr qeyd edib ki, Ankara qlobal təsirini gücləndirməyə və ənənəvi Qərb müttəfiqlərindən kənarda yeni əlaqələr qurmağa çalışır.

Məlumatlı mənbələr qeyd ediblər ki, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın administrasiyası geosiyasi ağırlıq mərkəzini inkişaf etmiş iqtisadiyyatlardan uzaqlaşdırmağa çalışır.

Ölkənin yeni diplomatik addımı BMT-nin əsas üzvü kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirməklə yanaşı, çoxqütblü dünyada bütün tərəflərlə əlaqələri inkişaf etdirmək istəyini əks etdirir. Onlar əlavə ediblər ki, bu addım onun Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün onilliklər boyu davam edən cəhdlərdə irəliləyiş olmaması səbəbindən məyusluqdan irəli gəlir.

Mənbələr əlavə edib ki, təklif həm də qismən Türkiyənin 2022-ci ildə Ukraynanı işğalından sonra Rusiya ilə sıx əlaqələr saxlamasından sonra digər NATO üzvləri ilə fikir ayrılıqlarının nəticəsidir.

