Özləri yox, övladları deputat seçildi - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin son nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, əvvəllər YAP-ın siyahısından 4 dəfə millət vəkili seçilmiş Tahir Süleymanovun oğlu Mahir Süleymanlı 56 saylı Şabran-Xaçmaz seçki dairəsi üzrə ən yüksək səs faizi toplayıb.

20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsindən isə keçmiş deputat Əhməd Vəliyevin oğlu Samir Vəliyev də YAP siyahısından millət vəkili seçilib. Onun atası Ə.Vəliyev Odlar Yurdu Universitetinin rektoru olmaqla yanaşı, III və IV çağırış Milli Məclisin üzvü olub.

Bundan başqa, Ana Vətən Partiyasının sədri, 6 çağırış Milli Məclisin üzvü (1995-ci ildən 2024-cü ilədək) seçilmiş Fəzail Ağamalının qızı da yeni deputatlardan biridir. F.Ağamalının qızı Günay Ağamalı 65 saylı Salyan-Biləsuvar-Neftçala seçki dairəsindən uğur qazanıb. 2020-ci il seçkilərində isə həmin dairədən Günayın atası deputat seçilmişdi.

Fotoda: Mahir Süleymanlı

Fotoda: Samir Vəliyev

Fotoda: Günay Ağamalı

