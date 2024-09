Bu ərazilərə qazın verilişi dayandırılacaq

Sabah Lənkəranın bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Digah kəndində daşıyıcı qaz xəttinin su kanalından keçən 34 metr hissəsinin dayaqlar üzərinə qaldıraraq küçənin kənarı ilə yenidən quraşdırılması ilə ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər başa çatanadək Lənkəran şəhərinin A.İsmayılov, 28 May, H.Abdullayev, M.S.Ordubadi, T.İsmayılov küçələri, həmçinin Digah və Şiləvar kəndləri də daxil olmaqla ümumilikdə 2 000 abonentin qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Abonentlərdən qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş olunur.

