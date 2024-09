Rusiya ordusu ballistik raketlərlə Ukraynanın Poltava şəhərini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski "Telegram" vasitəsi ilə bildirib ki, hücum nəticəsində 41 nəfər ölüb, 200-ə yaxın insan isə yaralanıb. Xilasetmə əməliyyatına bütün lazımi xidmətlər cəlb olunub



