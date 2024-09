Qızıl medal qazanan Lamiyə barədə maraqlı fakt

Xəbər verdiyimiz kimi, azərbaycanlı paraatlet Lamiyə Vəliyeva Parisdə keçirilən Yay Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İdmançımız T13 kateqoriyasında 100 metr məsafəyə qaçışda finişə 11.76 saniyəyə birinci çataraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.O, həmçinin bu növdə indiyəqədərki dünya rekordunu da təzələyib.

Qeyd edək ki, Lamiyə Vəliyeva bu il yarışların rəsmi açılış mərasimində ölkəmizin bayraqdarlarından biri idi.

Bayrağımızı daşıyan digər idmançımız parataekvondoçu İmaməddin Xəlilov da artıq yarışları qızıl medalla başa vurub. Bununla da hər iki bayraqdarımız həm də ölkəmizin qızıl medalçıları olublar.

