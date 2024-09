Rusiya G20 çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Braziliyada keçiriləcək G20 sammitinə getməklə bağlı hələ qərar verməyib:

“Hələ bununla bağlı heç bir qərar verilməyib. Biz orada öz maraqlarımızı müdafiə edirik, lakin prezident hələ ki, heç bir qərar qəbul etməyib”.

