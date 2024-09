Bu ərazilərə qazın verilişi dayandırılacaq

Sabah Masallı rayonunun 4 kəndində qazın verilişi dayandırılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayon ərazisində yerləşən “Masallı” qaz paylayıcı stansiyadan qidalanan Qəriblər kəndində 2024-2025-ci illər payız-qış tədbirlər planına uyğun olaraq qaz xətlərini dayaq üzərinə qaldırılması üçün Qəriblər, İsilər, Məmmədrzaküçə və Əzizabad kəndlərinin ümumilikdə 600 abonentin qaz təchizatının 5 sentyabr tarixində saat 10:00 dan işlər yekunlaşana qədər dayandırılması planlaşdırılır.

Qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək xahiş edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.