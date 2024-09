Yusuf Dikeç Lamiyə Vəliyevaya təşəkkür etdi

Fransanın Paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının atıcılıq üzrə gümüş mükafatçısı Yusuf Dikeç Paralimpiya çempionumuz Lamiyə Vəliyevaya təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lamiyə Vəliyeva qələbə sevinci zamanı Yusuf Dikeçin hərəkətindən istifadə edib.

Türkiyəli idmançı isə İctimai TV vasitəsilə Lamiyə Vəliyevanı həm təbrik edib, həm də ona təşəkkürlərini çatdırıb.

Qeyd edək ki, Lamiyə Vəliyeva qadınların 100 metr məsafəyə qaçış yarışında bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medalın sahibi olub.

