Bu gün "Yeni Çağ"ın 17 yaşı olur

Bu gün Yenicag.az saytının 17 yaşı tamam olur.

Metbuat.az bildirir ki, ölkənin ilk xəbər portallarından olan Yenicag.az saytı 2007-ci il sentyabrın 5-də fəaliyyətə başlayıb. Sayt Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında olan yeniliklərlə yanaşı, dünyada baş verən maraqlı xəbərləri operativ və obyektiv qaydada oxuculara çatdırır.

2016-cı ilin dekabrından etibarən fəaliyyətini genişləndirən Yenicag.az-ın türk (Yenicag.info) və rus (novayaepoxa.com) dillərində əlavə versiyaları da fəaliyyətə başlayıb. 2018-ci ildən etibarən Media Qrupunun Yenicag.tv video portalı da fəaliyyətə başlayıb.



“Yeni Çağ” Media Qrupuna Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, Türk İnternet Media Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Aqil Ələsgər rəhbərlik edir.

