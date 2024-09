Bu tarixlərə diqqət - Bürclərin xoşbəxt dövrü başlayır

Astroloqlar sentyabr ayı üçün proqnoz verib və həyatın müxtəlif sahələrində uğur qazanmaq üçün xüsusilə əlverişli ola biləcək günləri müəyyən ediblər.

Məsələn, bu ay Şir bürcünün nümayəndələri üçün yeni layihələrə başlamaq və iddialı planları həyata keçirmək üçün idealdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduzlar Tərəzilərə yaxınlarınızla münasibətlərin möhkəmlənməsinə fikir verməyi məsləhət görürlər.

Sonra, sentyabr hansı tarixlərinin uğurlar gətirəcəyini və şəxsi və peşəkar işlərdə sizə kömək edəcəyini daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik.

8 sentyabr - Günəş və Saturnun qarşıdurması

Sentyabrın ilk əlamətdar günlərindən biri 8-i olacaq. Bu gün Günəş və Saturn bir-birinə zidd olacaq, bu da sizin daxili vəziyyətinizə və ətrafınızdakıların əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir edəcək.

Günün əlverişli enerji vibrasiyaları müstəqilliyin inkişafına və öz mövqelərini inamla təsdiqləməyə kömək edəcəkdir.

Bu gün karyera yüksəlişi, yeni romantik münasibətlər və ya soyuq hesablama və nizam-intizam tələb edən mürəkkəb məsələlərin həllinə can atanlar üçün idealdır.

9 sentyabr - ayın ən güclü və pozitiv günüdür

Ayın ən uğurlu günü sayılan 9 sentyabra xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu gün çoxdan uğurlar və işlərin uğurla başa çatması ilə əlaqəli bir güzgü tarixi gələcək.

9 rəqəmi sonluqları və yekunları simvollaşdırır, bu günü layihələri və ya vacib məsələləri tamamlamaq üçün xüsusilə əlverişli edir.

Bundan əlavə, həmin gün Merkuri Qız bürcündə tranzitinə başlayır ki, bu da müsbət tendensiyaları gücləndirəcək.

Planetin bu mövqeyi ünsiyyətə, peşəkar fəaliyyətə, maliyyə məsələlərinə və hətta səyahətə faydalı təsir göstərəcək. Alış-veriş, səfərlər planlaşdırmaq və ya mənzərəni dəyişmək üçün yaxşı vaxtdır.

19 sentyabr - Merkuri və Saturnun qarşıdurması

19 sentyabr daha bir mühüm gün olacaq. Merkuri və Saturnun qarşıdurması sövdələşmələr bağlamaq, ünsiyyət qurmaq, işgüzar əlaqələr qurmaq və birgə işləmək üçün əla şərait yaradır.

Bu gün üfüqlərinizi genişləndirmək və bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək üçün unikal fürsət təqdim edir.

Artan yaradıcılıq və ünsiyyət bacarıqları məqsədlərinizə effektiv şəkildə nail olmağa kömək edəcəkdir.

21 sentyabr - Günəş və Neptunun qarşıdurması

Sentyabrın 21-də Günəş və Neptunun qarşıdurması gözlənilir ki, bu da daxili aləminizə müsbət təsir edəcək. Bu, illüziyaların və aldanmaların yerini aydın və rasional düşüncələrə buraxdığı gündür.

Reallığı qavrayışınız daha aydın olacaq və qərarlarınız daha çox məlumatlı olacaq.

Bu günün enerjisi həm də yüksək mərhəmət, empatiya və anlayış hisslərini təşviq edərək, onu şəxsi söhbətlər, xeyriyyə təşəbbüsləri və ya başqalarına kömək etmək üçün əlverişli edir.

Sentyabrın 22-də gecə ilə gündüz sirli bir tarazlıqda birləşir

22 sentyabr astronomik təqvimə görə payızın ilk günü, ayın ən ahəngdar və enerjili balanslaşdırılmış hadisələrindən biridir.

Bu gün Günəş və Ay mükəmməl tarazlıqdadır ki, bu da daxili harmoniya hiss etməyə kömək edir. İstirahət, ev işləri və yaxınlarınızla vaxt keçirmək üçün əlverişli zamandır.

Sevgi və emosiyalarda tarazlıq yarada biləcəyiniz gün romantik münasibətlər üçün də əlverişlidir.

26 sentyabr - Merkuri Tərəzi bürcünə keçir

Sentyabrın 26-da Merkuri Tərəzi bürcünə keçəcək ki, bu da günə daha yaradıcı və balanslı bir enerji verəcək.

Bu tranzit Qız bürcündə keçirdiyi vaxtdan daha az əhəmiyyət kəsb etsə də, gün yenə də yaradıcı layihələr və yeni ideyalar üçün uğurlu olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.