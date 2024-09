Netanyahu atəşkəslə bağlı iddianı rədd etdi

İsrailin baş naziri Netanyahu Amerikanın "Fox News" kanalına verdiyi müsahibədə Qəzzada mümkün atəşkəslə bağlı son vəziyyəti və Tel-Əvivin prosesə yanaşmasını dəyərləndirib.

Metbuat.az bildirir ki, "Bayden administrasiyasının Qəzzada atəşkəs razılaşmasının 90 faizinin tamamlandığına dair bəyanatını doğru hesab edirsinizmi?" sualına Netanyahu "Yox, bu doğru deyil" - deyə cavab verib.

Netanyahu HƏMAS-ın tək istəyinin “İsrail əsgərlərinin Qəzzanı tərk etməsi” olduğunu iddia edib.

Keçən həftə sonu 6 israilli məhbusun ölümündən sonra hələ də İsraildən güzəşt gözləməyin yanlış olduğunu ifadə edən Netanyahu, adlarını çəkmədən ABŞ rəhbərliyinə “HƏMAS-a bizim adımıza güzəştə getməsi üçün təzyiq edin” mesajını verib.

