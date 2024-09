Türkiyə millisi bu gün ilk oyuna çıxır

UEFA Millətlər Liqasında 1-ci tur davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə A, B və C Liqalarının ümumilikdə 8 matçı keçiriləcək.

A Liqasında Fransa İtaliya ilə, Belçika isə İsraillə üz-üzə gələcək.

B Liqasında Türkiyənin milli komandası Uelslə qarşılaşacaq.

UEFA Millətlər Liqası, 1-ci tur

6 sentyabr

B Liqası

3-cü qrup

18:00 Qazaxıstan – Norveç

22:45 Sloveniya – Avstriya

4-cü qrup

22:45 Uels – Türkiyə

22:45 İslandiya – Monteneqro

C Liqası

2-ci qrup

20:00 Litva – Kipr

22:45 Kosovo – Rumıniya

A Liqası

2-ci qrup

22:45 Fransa – İtaliya

22:45 Belçika – İsrail.

