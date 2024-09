Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 6-da Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının investisiya naziri, Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında Hökumətlərarası Müştərək Komissiyanın həmsədri Xalid bin Əbdüləziz Əl-Falih ilə görüşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, görüş İtaliyanın Çernobbio şəhərində baş tutub.

