Stoltenberq Çinə xəbərdarlıq etdi

"Çin Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsində həlledici "fasilitator"a çevrilib".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Yans Stoltenberq deyib. Rusiyanın istifadə etdiyi silahların çoxunu istehsal edən ölkənin Çin olduğunu bildirən Stoltenberq, "Pekinin Ukraynada müharibəyə başlamasının onun maraqlarına və nüfuzuna mənfi təsir göstərə biləcəyi" xəbərdarlığını edib.

“Mən Çini Rusiyanın qeyri-qanuni müharibəsinə dəstəyi dayandırmağa çağırıram”, - Stoltenberq bildirib.

