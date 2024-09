Bu gün intihar edərək həyatını itirən hərbçimizin fotoları yayılıb.

Metbuat.az-ın Bizim.media-ya istinadən məlumatına görə, Vəli Asəf oğlu Abbasov əslən Ağdam rayonundandır. O, 2006-cı ildə Bərdənin İrəvanlı kəndində anadan olub.

Mərhum bu ilin yanvar ayında müddətli hərbi xidmətə yollanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.