Üç bürc sentyabrda uğur qazanacaq - Tale onlardan yanadır

Sentyabr ayında xoşbəxtlik mələkləri bürc dairəsinin üç nümayəndəsinin qayğısına qalacaqlar. Astroloqların fikrincə, payızın ilk ayı bəxtəvərlərə sevdikləri ilə çoxlu gözəl anlar bəxş edəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar rahatlıq tapıb gələcəyə inamla baxa biləcəklər. Həmin bürcləri təqdim edirik:

Qoç

Sentyabrın əvvəlində Qoç özünü unudulmuş hiss edə bilər. Yaxın insanlar ümidləri doğrultmayıb, amma vəziyyət tez dəyişəcək. Bürcün yerliləri təsəlli tapacaq və münasibətlərinə fərqli baxacaqlar.

Sentyabrın sonu inanılmaz olacağını vəd edir. Subaylar öz can yoldaşını tapacaqlar və cütlükdə olanlar evlənmək və ya ailəyə qoşulmaq qərarına gələ bilərlər. Maliyyə məsələlərində də şanslı olacaqsınız.

Xərçəng

Xərçənglər sentyabr ayında vərdişlərini dəyişməyə qərar verəcəklər. İşlə əlaqədar sevdikləri ilə vaxt keçirməməklə çox şey itirdiklərini kəşf edəndə təəccüblənəcəklər.

Ayın ortası həlledici olacaq və müəyyən görüş Xərçəngə xoş xəbərlər gətirəcək. Onlara karyera yüksəlişi və böyük gəlir vəd edən iş təklifi ala bilərlər.

Əqrəb

Əqrəblər yalnız taleyin lütfünə deyil, həm də ailə xoşbəxtliyi mələyinin mərhəmətinə arxalana bilərlər. Tamamilə hər şey plan üzrə gedəcək və gözəl xatirələr uzun müddət yaddaşlarda qalacaq.

Sentyabrın ikinci yarısı müsbət təəssüratlarla dolu olacaq və hər gün yeni bir şey gətirəcək. Bununla belə, Əqrəblər daha adi məsələləri unutmamalıdırlar.

