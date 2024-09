"Qarabağ" ilk dəfə Azərbaycan klubları arasında "EAFC 25"də yer alacaq

"Qarabağ" ilk dəfə Azərbaycan klubları arasında məşhur futbol simulyatoru olan "EAFC 25"də yer alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "EA Sports" şirkəti tərəfindən hazırlanan oyunda "Rest of World league" (Digər dünya liqaları) bölməsində fərdi formada təmsil olunacaq.

"EA Sports FC 25" "Electronic Arts" tərəfindən istifadəyə verilən yeni futbol simulyasiya oyunudur. Bu, "EA Sports FC" seriyasının ikinci, ümumilikdə isə 32-ci buraxılışı olacaq.

Oyunun sentyabrın 27-də dünya üzrə oyun həvəskarlarının ixtiyarına verilməsi planlaşdırılır. Əlavə olaraq öncədən sifariş edənlər üçün oyun sentyabrın 20-də "Nintendo Switch", "PlayStation 4", "PlayStation 5", "Windows", "Xbox One" və "Xbox Series X/S" platformalarında əlçatan olacaq.

