"Alov qüllələri" arasında yeriyən görün kim imiş - FOTO

Əslən estoniyalı atlet Yaan Ruz paytaxtımızın simvollarından biri olan "Alov qüllələri"ndə möhtəşəm bir sleklayn performansı həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Redbull" şirkəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Yaan Ruz ən çətin və təsirli tarazlıq fəaliyyəti olan sleklaynın (bir nöqtədən digərinə uzanan neylon və polyester ip üzərində tarazlıqla hərəkət etmək) mürəkkəb bir addımını yerinə yetirib. O, yerdən 183 metr hündürlükdə, 200 və 135 metrlik iki ip üzərində tarazlıq nümayiş etdirib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.