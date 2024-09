"Unibank"ın biznes üçün kampaniyası - İstədiyin təklifi seç

Biznesiniz daha da böyüsün deyə, planınızı indidən həyata keçirin. “Unibank”ın çox sərfəli və fərqli seçimləri olan “Dörd təklif” kampaniyası sizin planlarınıza təkan verəcək.

İstəyinizə uyğun olaraq, 4 kredit paketindən birini seçə bilərsiniz. Kampaniya çərçivəsində “Unibank”dan kredit götürən mikro və kiçik sahibkarlar 50 min manatadək biznes kreditini sərfəli şərtlərlə əldə edə biləcəklər. Kampaniya sentyabrın 30-dək davam edir.

Kampaniyaya aşağıdakı paketlər daxildir:

Paket 1.

- Cari faiz dərəcələrinə 4% - dək endirim;

Paket 2.

- Kənd təsərrüfatı sahələrinə 9 ayadək güzəşt;

- Qeyri -kənd təsərrüfatı sahələrinə 3 ayadək güzəşt;

Paket 3.

- Komissiya xərci 0%;

Paket 4

-15 000 AZN- dək kreditlərin gəlirli zamin olmadan verilməsi.

Sizə lazım olan paketi seçin, biznesinizi daha da böyüdün!

“Unibank”ın biznes kreditlərindən və xidmətlərindən faydalanmaq istəyən sahibkarlar bankın “Sumqayıt”, “Xırdalan”, “Əcəmi”, “İnşaatçılar”, “Əhmədli”, “Bakıxanov”, “Mərdəkan”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Sədərək”,“Quba”, “Xaçmaz”, “Şəki”, “İsmayıllı”, “Bərdə”, “Şəmkir”, “Gəncə”, “Kəpəz”, “Tovuz”, “Mingəçevir”, “Salyan” və “Lənkəran” filiallarına müraciət edə bilərlər.

Bankın məhsul və xidmətləri haqda ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/ , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank - Sənin Bankın!

