"Krım Ukraynaya qaytarılmalıdır" - Ərdoğan

"Rusiya Krım yarımadasına nəzarəti Ukraynaya qaytarmalıdır".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

"Ukraynanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinə dəstəyimiz sarsılmazdır. Krımın Ukraynaya qaytarılması beynəlxalq hüququn tələbidir", - Ərdoğan bildirib.

O vurğulayıb ki, yarımadanın işğaldan azad edilməsi zərurəti Türkiyənin mövqeyidir, çünki Ankara Krımın Rusiyaya ilhaqını heç vaxt tanımayıb. Türkiyə lideri Krım tatarlarının Rusiya işğalı ilə bağlı yaşadığı “dözülməz ağrıya” da toxunub və bu xalqa dəstək siyasətini davam etdirəcəyinə söz verib.

