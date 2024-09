Toyda döyülən Kərim xəstəxanaya yerləşdirilib? - TƏBİB-dən açıqlama

Ötən gün məclislərin birində müğənni Kərim Abasovun başına iş gəlib. Bu barədə lent.az saytıə məlumat yayıb. İddia olunub ki, Kərim fonoqram oxuduğu üçün məclisdəki şəxslər tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıb.

Metbuat az xəbər verir ki, xəbərdə onun xəsarət aldığı yazılsa da, K. Abasovun özü ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Belə ki, o, əvvəlcə telefonuna cavab verməyib, daha sonra isə zəng çatmayıb.



Olay.az müğənninin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı məlumat almaq üçün Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi ilə əlaqə saxlayıb.

TƏBİB-dən bildirilib ki, sözügedən hadisə doğru olsa da, K. Abasovla bağlı bir məlumatları yoxdur:

“Bu hadisə “Platin” şadlıq sarayında baş verib. Lakin sizin qeyd etdiyiniz şəxs bizə müraciət etməyib. Buna görə də, bir məlumat verə bilmirik. Sadəcə onu qeyd edə bilərik ki, o, özəl tibb müəssisələrindən birinə müraciət edib. O da bizim tabeliyimizdə deyil”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.