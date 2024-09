Bu insanları həyatınızdan çıxarın - 3 bürc üçün qərar dövrü

Payız düşünmə və əsas qərarlar dövrü olacaq. Bəzi bürclər öz sosial dairələrinə baxmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Astroloqlar bildirir ki, payız aydın sərhədlər təyin etmək vaxtı olacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən bu dəfə hansı bürclərin həyatlarına yeni insan almamalı olduqlarını təqdim edəcək.

Xərçəng

Siz münasibətlərə dəyərli investisiyalar kimi baxırsınız və qətiyyətlə inanırsınız ki, fədakarlıq və səy istənilən maneəni dəf edə bilər. Bu optimist dünyagörüşü çox vaxt sizi çoxsaylı ikinci şanslar təklif etməyə vadar edir.

Bununla belə, balansla bağlı vacib bir dərs var ki, bu mövsüm gəmidə götürməli ola bilərsiniz. Davamlı olaraq şans vermək bəzən məyusluğa səbəb ola bilər, xüsusən də bu səylər qarşılıqlı deyilsə… Kimsə dəyərlərinizə uyğun gəlməyən hərəkətləri ilə daim öz həqiqi xarakterini göstərirsə, nəticə çıxarmağın vaxtı gələ bilər. Bunu etiraf etmək çətin ola bilər, lakin emosional sağlamlığınız üçün çox vacibdir.

Oğlaq

İnsanların dəyişə və təkmilləşə biləcəyinə dərindən inanırsınız ki, bu da şəxsi inkişafa nikbin baxışınızdan xəbər verir. Bununla belə, fundamental bir həqiqəti tanımaq çox vacibdir - insanlar yalnız həqiqətən istədikləri zaman dəyişirlər.

Əgər kimsə davamlı olaraq düzgün iş görməyə maraq göstərmirsə, çox güman ki, onlar heç vaxt gözlənilən dəyərlərlə razılaşmayacaqlar. Bu ay bir seçim qarşısında qalacaqsınız - ya insanlarla olduğu kimi anlaşın, ya da davam etməməyə qərar verin. Heç vaxt baş verə bilməyəcək dəyişiklikləri gözləmək irəliləyişinizə və böyüməyinizə mane ola bilər.

Balıq

Başqalarında ən yaxşısını görmək üçün fitri qabiliyyətiniz sizin mərhəmətli təbiətinizin sübutudur. Bu açıqlıq və empatiya həqiqətən dəyərli xüsusiyyətlərdir, lakin onlar tez-tez sui-istifadə olunur. Səxavətiniz ən güclü tərəflərinizdən biri olsa da, bu mövsüm xeyirxahlığınızı göstərməyinizdə dəyişiklik tələb edir.

İkinci şans təklif etmək vərdişini yenidən nəzərdən keçirməyin vaxtı gəldi, xüsusən də bu ilk şans deyilsə, bəlkə də sizə verilmiş onuncu şansdır. Kimə güvəndiyiniz barədə daha seçici olmaqla öz emosional rifahınızı qorumalısınız. Bu yanaşma yalnız emosional enerjinizi qoruyub saxlamayacaq, həm də daha sağlam münasibətlərə kömək edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.