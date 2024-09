"Elgizlə izlə"nin adı qaldı, başqa veriliş oldu

Aparıcılığını Elgiz Əkbərin etdiyi "Elgizlə izlə" verilişi altıncı mövsümə tam fərqli formatda başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat verib.

Sosial proqram yeni mövsümdə səyahət xarakteri daşıyacaq. Elgiz Əkbər xarici ölkələri gəzərək oradakı macəralarını tamaşaçılarla bölüşəcək. O, İspaniya, Polşa və Fransa kimi Avropa ölkələrinə səyahət edib və çəkilişlər aparıb.

Proqramın yeni mövsüm anonsunda Elgizlə bərabər aparıcılıq edən Pərvanə Tahirqızının olmaması isə diqqət çəkib.

