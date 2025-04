İnşasına başlanan “Dərnəgül” deposunda jurnalistlər üçün brifinq keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, Bakı metropoliteninin Qırmızı və Yaşıl xətlərinin ayrılması layihəsinə start verilir. Layihə çərçivəsində ən vacib işlərdən olan “Dərnəgül” elektrik deposunun inşasına başlanması ilə əlaqədar aprelin 7-də media nümayəndələri üçün brifinq keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin müşaviri Emil Əhmədov dövlət başçısının imzaladığı Proqrama əsasən, 2030-cu ilə qədər 10 yeni stansiya və 2 elektrik deposunun tikintisinin tamamlanacağını diqqətə çatdırıb. E.Əhmədov təhlükəsiz hərəkətin təşkili, intervalların azaldılması, sərnişin sıxlığının tənzimlənməsi və daha keyfiyyətli sərnişindaşıma xidmətinin göstərilməsi baxımından xətlərin ayrılmasının əhəmiyyətindən və bu istiqamətdə görüləcək işlərdən danışıb. O, qeyd edib ki, "Dərnəgül" elektrik deposunda işlərin sadalanan layihələrdən əvvəl başlanması məhz hərəkətin təşkili zamanı təhlükəsizliyi, qatarlara vaxtında qulluq edilməsi, təmir işlərinin normativlərə uyğun aparılması baxımından xüsusilə vacibdir.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin Tikinti layihələrinin idarə olunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev media nümayəndələrinə depo ərazisində tikiləcək obyektlər, yaradılacaq iş şəraiti ilə bağlı məlumat verib. O, ümumilikdə 40-dan artıq obyektin inşa ediləcəyini, 7 mərtəbəli inzibati bina və 2 mərtəbəli istehsalat emalatxanalarının isə tikinti-quraşdırma işlərinin artıq başa çatdırıldığını vurğulayıb. M.Rzayev qatarların hərəkətinin təşkili və idarə edilməsi mərkəzi, vaqonların əsaslı təmiri, vaqonyuma və üfürmə sahələri, təkəryonma, təkər cütlərinin diaqnostikası və dönmə dairəsinin inşa ediləcəyini bildirib.

Qeyd edilən işlər layihə üzrə ardıcıllıqla həyata keçiriləcək. Həmçinin ərazidə sərnişinlərin istifadəsi üçün platforma da istifadəyə veriləcək. Bu isə ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlərin metropolitendən istifadə rahatlığını təmin edəcək.

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin Strateji inkişaf departamentinin rəisi Nərgiz Mustafayeva tikinti və abadlaşdırma işləri ilə ərazinin ekoloji vəziyyətinin müsbətə doğru dəyişəcəyindən söz açaraq, bildirib ki, layihə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir. O, depo ərazisində hazırda 464 ağac olduğunu qeyd edərək, bəzi ağacların köçürülməsi prosesindən danışıb. Depo ərazisində bundan savayı, 1000-ə yaxın yeni ağac əkiləcəyini, yaşıllıqların salınacağını və görüləcək ekoloji tədbirlərin ətraf mühitə müsbət təsirlərini diqqətə çatdırıb. N.Mustafayeva həm inşaat müddətində, həm də sonrakı istismar dövründə sakinlərə narahatlıq yaradabiləcək halların qarşısının alınacağını vurğulayıb.

Sonda jurnalistlərin sualları cavablandırılıb və media nümayəndələrinin depo ərazisi ilə əyani tanışlığı üçün şərait yaradılıb.

