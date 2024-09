Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 128 mln. dollar artıb

2024-cü ilin 6 ayı üzrə ölkənin xalis maliyyə aktivləri 128.5 milyon ABŞ dolları artıb. Bu göstərici xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar (421.4 milyon ABŞ dolları), portfel investisiyaları (609.6 milyon ABŞ dolları) və digər investisiyalar (-902.5 milyon ABŞ dolları) hesabına formalaşıb.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Qeyd edilib ki,hesabat dövründə ölkənin xalis maliyyə öhdəlikləri isə 2.1 milyard ABŞ dolları azalmışdır ki, bu da xaricdən cəlb olunmuş birbaşa investisiyalar (-374.1 milyon ABŞ dolları), neft bonusu (456.4 milyon ABŞ dolları), portfel investisiyaları (-889.5 milyon ABŞ dolları) və digər investisiyalar (-1.3 milyard ABŞ dolları) hesabına formalaşıb.

