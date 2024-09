CES şirkəti açıq qapı günü elan edir - Vakansiya

"Caspian Engineering Solutions" (CES) şirkəti açıq qapı günü elan edir.

İşə qəbul olmaq istəyən şəxslər 21 Sentyabr 2024-cü il saat 10:00-17:00 aralığında CV, sertifikatlar və şəxsiyyət vəsiqəni ilə şirkətin ofisinə yaxınlaşmalıdırlar.

Aşağıda qeyd olunan pozisiyalar üzrə müraciət etmək olar. Məlumat üçün bildirilib ki, vakansiyalar layihə əsaslıdır.

Vakansiyalar:

- Quraşdırıcı (boruçu),

- Quraşdırıcı köməkçisi,

- Qaynaqçı (arqon+elektrod),

- Qaynaqçı köməkçisi,

- İlməkçi

Ünvan: Badamdar, 2-ci massiv, köhnə Finlandiya məktəbi

Əlaqə: 055 255 83 52

Qeyd edək ki, 2014-cü ildə təsis edilən "Caspian Engineering Solutions" (CES) Azərbaycanda yoxlama, sınaq və laboratoriya xidmətləri üzrə qabaqcıl xidmət göstərən aparıcı şirkətdir. Ölkədə dayanıqlılığa və yaşıl yer kürəsi proqramlarına xüsusi diqqət yetirən ekoloji təmiz müəssisələrdən biridir. Şirkət BP, Saipem, Technip, Samsung Engineering, Technimont, Azfen MM, Ustay kimi beynəlxalq şirkətlər, həmçinin ARDNŞ ilə daimi iş münasibətləri zəminində Şah Dəniz 2, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (SCPX) kimi böyük layihələrdə iştirak edib. Şirkətin mərkəzi İzmirdə olan Türkiyə nümayəndəliyi də var.

