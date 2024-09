Üç bürcün qızıl zolağı başlayır - Pul dərdi olmayacaq

Mars enerji və təzyiq planetidir. Uğurların və pulun himayədarı olan Yupiterlə görüşəndə , nəhayət, nəfəs ala bilərsiniz.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, göy cisimlərinin favoritlərindən olan Bürc dairəsinin nümayəndələri əllərinə gələn maliyyəyə arxalana bilərlər. Ancaq çox sevinməyə tələsməyin. Faydanı dərhal ləğv edə biləcək bir nüans var.

Həqiqətən, sentyabrın 13-dən 20-dək, demək olar ki, heç bir səy göstərmədən pul qazana biləcəyiniz inanılmaz fürsətlər dövrü açılır. Bundan əlavə, sevimlilər köhnə borcunu ödəyə və ya keçmişdə göstərdikləri xidmətə görə təşəkkür edə bilərlər.

Ancaq pul nə qədər asanlıqla gəlirsə, o da Bürc dairəsinin nümayəndələrinin cüzdanını asanlıqla tərk edəcək. Yupiter pulu israf etməyi sevir, xüsusən indi Əkizlərin küləkli bürcündədir. Xərçəng bürcündə yığılmağa meyilli olan sərt Mars belə Yupiterin maliyyə niyyətlərini dayandıra bilmir.

Bu vəziyyətdən yalnız bir çıxış yolu var. İndi pulun sizə gələcəyini bildiyiniz üçün karta limit qoymalısınız ki, vəsait az da olsa hesabda qalsın. Siz həmçinin bir dostunuzla danışa bilərsiniz ki, sizə diqqət yetirsin və bazarlarda boş şeylər almağa başlasanız, “dayan siqnalı” rolunu oynaya bilərsiniz.

Beləliklə, bürclərdən hansı Mars və Yupiterin favoriti olacaq? Kim inanılmaz maliyyə uğuru yaşayacaq?

Əkizlər

Bu bürcün insanları çoxdan pulla bağlı problemlər yaşayırlar. Deyəsən, kifayət qədər qazandılar, lakin ödəniş onların istəklərinin bütün siyahısını əhatə edə bilmədi. Mars və Yupiterin sekstilliyi zamanı Əkizlər büdcələrini əhəmiyyətli dərəcədə artıra biləcəklər, lakin çətin ki, maliyyələrini ağıllı şəkildə idarə etsinlər.

Əkizlər çox uzun müddətdir ki, böyük məbləğlər gözləyirlər. Çətin ki, kimsə onları qara gün üçün pulu kənara qoymağa inandıra bilsin.

Qız bürcü

Təəccüblüdür ki, hətta ulduz falının ən düşüncəli nümayəndəsi də bu qeyri-ciddi xərcləyənlər siyahısında yer aldı. Mars və Yupiterin sekstili zamanı insanlarda nə cür dəyişikliklər baş verir!

Qızlar həmkarlarının köməyinə ümid bəsləməkdən daha yaxşıdırlar, ona görə də əmanətlərini ikiqat artıra bilərlər, lakin indi əsas vəzifə onları xilas etməkdir. Məsləhət eynidir: sadəcə 20 sentyabra qədər pul kisəsini kilidləyin və ya maliyyəni dərhal işə qoyun.

Oxatan

Mars və Yupiter bu bürcün nümayəndələrinə daha çox qazanmaq və karyera nərdivanında yüksəlmək üçün çoxlu imkanlar verəcək. Ancaq qazancınızı itirmək o qədər də pis deyilsə, o zaman reputasiyanızı korlamaq və axmaqlığa görə rəhbərləriniz tərəfindən danlamaq həqiqətən qorxuludur.

Yyaxınlarınızla pulla bağlı münaqişələr də yarana bilər. Maliyyənin "bölünməsi" zamanı and içməməyə çalışın və gələcək qazancları mübahisəyə daxil etməyin.

