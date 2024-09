"Rusiya hərbi cəhətdən yenilməzdir" - Tokayev

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astanada Almaniya kansleri Olaf Şolts ilə görüşüb.

Metbuat.az bildirir ki, onlar digər məsələlərlə yanaşı, Ukraynadakı hərbi əməliyyatları da müzakirə ediblər. Cənab Tokayev deyib ki, Rusiya hərbi cəhətdən yenilməzdir.



Onun fikrincə, atəşkəs üçün yaxşı şans İstanbul müqaviləsini bağlamaqdan imtinaya görə əldən verildi. Bununla belə, Qazaxıstan prezidenti əmindir ki, sülhə nail olmaq üçün hələ də imkan var. O, bütün sülh təşəbbüslərini diqqətlə nəzərdən keçirməyə və “döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq qərarına gəlməyə, sonra ərazi məsələlərini müzakirə etməyə” çağırıb. Qasım-Jomart Tokayev özü də Çin və Braziliya arasında sülh planını dəstəkləyib.

“Fakt budur ki, Rusiya hərbi cəhətdən yenilməzdir. Müharibənin daha da genişlənməsi bütün bəşəriyyət üçün və ilk növbədə, Rusiya-Ukrayna münaqişəsində birbaşa iştirak edən bütün ölkələr üçün düzəlməz nəticələrə gətirib çıxaracaq”, - deyə, Tokayev qeyd edib.

