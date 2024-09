Bu xəstələr hər gün armud yeməlidir

Armud milyonlarla insanın sevimli meyvəsidir. Ancaq o, yalnız dadlı və şirəli deyil, həm də sağlamlığa faydalıdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, armudu qida rasionunuzun bir hissəsi etməyiniz üçün bir neçə səbəb var:

1. İltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir

Həddindən artıq iltihab astma, xərçəng, tip 2 diabet və alzeimer xəstəliyi kimi problemlərə səbəb ola bilər. Araşdırmaya görə, armud iltihabı aradan qaldırmağa və xəstəlik riskini azaltmağa kömək edən flavonoid antioksidantlarla zəngindir.

2. Qan şəkərinin səviyyəsinə nəzarət edir

Armudun aşağı glisemik indeksi və yüksək lif tərkibi var, bu da onları diabetli insanlar üçün yaxşı seçim edir. Onlar həmçinin qan şəkərinin səviyyəsini saxlamağa kömək edən çoxsaylı xüsusiyyətlərə malikdirlər. Həftədə beş və ya daha çox armud yeyən insanların 2-ci tip diabetə tutulma riski 23% azalıb.

3. Bağırsaq sağlamlığını qoruyur

Lif bağırsaq sağlamlığı üçün faydalıdır və armudda bol miqdarda var. Qəbizliyiniz varsa, bu meyvə kömək edə bilər. Armudda həmçinin ümumi həzm sağlamlığını yaxşılaşdıran prebiyotiklər də daxil olmaqla pəhriz lifi var.

4. Ürək xəstəliklərini azaldır

Armud yüksək lif və antioksidan tərkibi sayəsində ürəyiniz üçün əladır. Antosiyaninlər adlı antioksidan sizi ürək-damar xəstəliklərindən qoruya bilər. Tərkibində xolesterol səviyyəsini aşağı salmağa kömək edən lif də var.

