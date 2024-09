Məhkumluq haqqında arayışın təqdim edilməsinin "mygov" rəqəmsal hökumət platformasına gətirilməsi nəzərdə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu yenilənmiş "mygov" rəqəmsal hökumət plarformasının təqdimatı zamanı sual-cavab sessiyasında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin idarə heyətinin sədrinin müavini Şahin Əliyev deyib.

Ş.Əliyev bildirib ki, digər dövlət xidmətlərinin də "mygov"a inteqrasiya istiqamətində işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.