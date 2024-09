İran prezidenti Məsud Pezeşkian ABŞ-yə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Pezeşkian BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçiriləcək 79-cu sessiyasında iştirak etmək üçün sentyabrın 22-də ABŞ-yə yola düşəcək.

Məlumata görə, Pezeşkian çıxışında İranın müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir və mövqelərinə toxunacaq.

Müxtəlif ölkələrin yüksək rütbəli rəsmiləri, eləcə də ABŞ-də yaşayan iranlılarla bir sıra görüşlər də nəzərdə tutulub.

