COVID-in yeni variantı bütün dünyada yayılmağa başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İyun ayında Almaniyada aşkar edilmiş "XEC" ştamına yoluxma Böyük Britaniya, ABŞ, Danimarka və bir sıra digər ölkələrdə qeydə alınıb.

Alimlər bildiriblər ki, yeni ştam tezliklə yayıla və dominant ola bilər.

Mütəxəssislərin fikrincə, payızda yayılması gözlənilən bəzi yeni mutasiyalar var.

Virusun Omicron-un əvvəlki subvariantlarından yarandığı qeyd edilir.

