"Bakı Bus" 120 E nömrəli müntəzəm marşrut xəttini istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Bus" MMC-dən məlumat verilib.

Avtobuslar "28 May" metrostansiyası ilə Hövsan Yaşayış Kompleksi arasında hərəkət edəcək.

Gediş haqqı 80 qəpikdir.

