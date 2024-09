Bürclərin diqqətinə - Kəskin qərarlardan çəkinin

Biz hazırda Qaranlıq dəhlizində yaşayırıq və hər hansı bir səhv sizə həyatınızın 18,5 ilinə başa gələcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Tutulma dəhlizi sehrli dəyişikliklər vaxtı deyil. Bu, şüur və düşüncə dövrüdür: inkişafın hansı mərhələsindəsiniz, müstəsna yolunuzla gedirsiniz və karmik tapşırığınıza uyğun yaşayırsınız.

İndi başınıza gələn bütün problemlər və böhran vəziyyətləri sizin yanlış yolda olduğunuza və ya yanınızda yanlış tərəfdaşların olduğuna işarədir. Hər halda panikaya ehtiyac yoxdur.

Kainat sizə başa salmağa çalışır ki, onun taleyiniz üçün bir az daha yaxşı variantı var. Dəyişməyə qərar verməlisiniz.

Ancaq xəbərdarlıqlar var: 5 oktyabrdan əvvəl heç bir kəskin addım atmayın. Sadəcə növbəti addımlarınızı planlaşdırın. Və oktyabrın 5-dən sonra planınızı həyata keçirməyə başlayacaqsınız.

Bu tarixlərdə doğulanlar üçün Qaranlıq dəhlizində baş verən müsbət hadisələr, həyatınızın düzgün yolu ilə getdiyinizi və karmik taleyinizi yerinə yetirdiyinizi simvollaşdıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.