Karrager "Qarabağ"la bağlı sualda çaşdı, Anri isə...

Məşhur "CBS Sports" telekanalında yayımlanan verilişdə maraqlı bir hadisə yaşanıb.

Metbuat.az rekord.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aparıcı Keyt Abdo daimi ekspertlər Ceymi Karraqer və Mayka Riçardsa bu il Avropa Liqasında oynayan klubların ölkələrini tapmağı təklif edib.

Suallardan biri "Qarabağ"la bağlı olub. "Bu klub hansı ölkəni təmsil edir?" sualına 3 cavab variantı verilib: Gürcüstan, Qazaxıstan, Azərbaycan. Riçards cavabı doğru tapıb, Karrager isə Gürcüstanın adını çəkib.

Sonda digər ekspert Tyerri Anri klubumuz haqda məlumat verib, təmsilçimizin Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı doğma Ağdamdan didərgin düşdüyünü və oyunlarını paytaxt Bakıda keçirdiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.