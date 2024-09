Nazirlər Kabineti Aparatının İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Azər Əmiraslanov VII çağırış Milli Məclisin deputatı seçildiyi üçün vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, Azər Əmiraslanov parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.