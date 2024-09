"Kamala Harris hakimiyyətə gəlsə, qlobal münaqişənin alovlanmasının qarşısını ala bilməyəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-də Respublikaçılar partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Tramp deyib. "Ağ Ev"in keçmiş rəhbəri qeyd edib ki, dünya indi çox təhlükəli yerdir:

"O, Üçüncü Dünya Müharibəsinin dayandırılmasında bizi necə təmsil edə bilər? Cavab sadədir, bilməz".

