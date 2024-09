"Tələbələr və ya jurnalistlərə ödənişsiz biletlərin verilməsi ilə bağlı məsələ müzakirə edilmir. Gələcəkdə qərarlaşdırlmış məlumat olsa, ictimaiyyətə təqdim olunacaq"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Sərnişin daşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.