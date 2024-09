"Azərreyl" voleybol klubu heyətini yeni oyunçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Anastasiya Qurbanova paytaxt təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq. Qurbanova "dəmiryolçular"la birillik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Anastasiya 2016/2017 mövsümündə "Azərreyl"ın heyətində çıxış edib.

