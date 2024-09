Marsda mühüm kəşfə imza atıldı

NASA-nın “Perseverance” kəşfiyyat aparatı Marsın səthində elm dünyasını həyəcanlandıran yeni kəşf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çəkilən görüntülərdə "Freya qalası" adı verilən qayanın olduğu müşahidə edilib. “Perseverance” kraterin dik yamaclarında qalxmağa davam edərkən, Marsın geoloji tarixini anlamağa kömək edə biləcək müxtəlif qaya birləşmələri aşkar edib. Kəşfiyyat aparatı Marsın dərinliklərindən qalxdığı güman edilən qədim qayaları çıxarmağa davam edir. Bu kəşflər Marsın keçmişi haqqında mühüm ipuçları verə bilər.

"Freya qalası" adlanan qaya, “Mastcam-Z kamerası” ilə ətraflı şəkildə araşdırılıb. 20 sm diametrli bu qaya özünəməxsus qara və ağ zolaqları ilə diqqət çəkir.

