​Alimlər nadir köpəkbalığının yeni növünü aşkar etdi

Alimlər Yeni Zelandiya sahillərində nadir köpəkbalığının yeni növünü aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilir ki, Yeni Zelandiyanın Milli Atmosfer və Su İnstitutunun elm adamları ölkənin cənub bölgəsində yeni balıq növü tapıblar. Tədqiqatçılar bu balığın "Harriotta avia" adlanan və nadir köpəkbalığı növünə aid olduğunu bildiriblər. Lakin yeni balıq digər növlərdən fiziki və genetik cəhətdən fərqlidir. Alimlər milyonlarla ildir mövcud olduğu hesab edilən yeni tapılan balığın qığırdaqdan, iri gözlərdən və üzgəclərdən ibarət skeletə malik olduğunu və əksər balıqlardan fərqli olaraq pulcuqsuz olduğunu bildiriblər. Bu balıqlar əsasən okeanın 2600 metr dərinliklərində yaşadığına görə, onları öyrənmək və izləmək çətindir.

