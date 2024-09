"Tottenhem"in baş məşqçisi "Qarabağ"la oyundan danışdı

Biz həqiqətən hər oyun üçün böyük rotasiya etmək istəmirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Tottenhem"in baş məşqçisi Angelos Postekoqlu İngiltərədə "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin I turunun matçından əvvəl mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis mövsüm ərzində 50-dən çox oyuna çıxacaqlarını bildirib:

"Buna uyğun heyətimiz var. Futbolçuların hamısının bütün qarşılaşmalarda oynamasını gözləməyin. Təxminən 35 görüşdə meydanda ola bilərlər".

Qeyd edək ki, “Tottenhem” – “Qarabağ” oyunu sentyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.