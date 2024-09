Ceyhun Bayramov finlandiyalı həmkarı ilə görüşdü

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində finlandiyalı həmkarı Elina Valtonen ilə siyasi, iqtisadi və humanitar məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin mətbuat xidməti sosial şəbəkədə bildirib.

