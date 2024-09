Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün VII çağırış Ali Məclisinin birinci sessiyası keçirilib.

Sessiya çərçivəsində Bəxtiyar Məmmədov Ali Məclis sədrinin birinci müavini, Arzu Abdullayev isə sədr müavini seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.