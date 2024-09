VII çağırış Milli Məclisin komitələri formalaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin payız sessiyası üzrə sentyabrın 30-da keçirilən ilk plenar iclasında qaldırılıb.

Parlamentin 15 komitəsi üzrə yeni üzvlər formalaşaraq təsdiq edilib.

