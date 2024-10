Bakıda tamet pilitələri sındırıb yolun ortasında məzar qazıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Pirşağıda qeydə alınıb.

Belə ki, dünyasını dəyişən şəxs məzarlığın içərisinə gedən yolun üstündə dəfn edilib.

Hadisə ilə bağlı daha ətraflı Xəzər TV-nin süjetində:

