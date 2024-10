Bu canlı qocalmamaq üçün bioloji saatını dayandırır

Alimləri heyrətə salan aksolotllar yalnız itirilmiş əzalarını yeniləmək qabiliyyəti ilə kifayətlənmir. Məşhur amfibilər yaşlanma prosesini də tamamilə dayandıra bilirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "BioRxiv" platformasında dərc olunan məqalədə məlumat verilib.

Araşdırma nəticələri hələ tam olaraq elmi təsdiqini tapmasa da, aksolotlların bioloji saatlarını necə dayandırdıqları alimlər arasında ciddi müzakirə mövzusuna çevrilib.

Tədqiqatlar göstərir ki, aksolotlların gənc və yaşlı fərdləri arasında epigenetik fərqlər demək olar ki, mövcud deyil. Başqa sözlə, aksolotlların bioloji yaşı ilə xronoloji yaşı arasında heç bir əlaqə yoxdur. Bu fakt elm adamlarını daha da təəccübləndirir və onların yaşlanma ilə necə mübarizə apardıqlarını öyrənmək üçün araşdırmaların dərinləşməsinə səbəb olub.

Maraqlısı budur ki, aksolotllar digər salamandra növlərindən daha qısa ömür sürürlər. Bu amfibilər təxminən 13 yaşına qədər yaşayır. Buna baxmayaraq, aksolotlların itirilmiş orqanlarını bərpa etmək qabiliyyəti onların yaşlanma prosesinə təsir göstərmir.

Alimlərə görə, aksolotlların bu xüsusiyyətlərini kəşf edib məməlilərə ötürmək asan məsələ deyil. Bunun üçün çoxlu araşdırmalara ehtiyac var.

Aparılan bu tədqiqatlar insanlarda yaşlanmaya qarşı mübarizə üsullarının inkişaf etdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır və gələcəkdə aksolotlların bioloji xüsusiyyətləri bu yolda vacib bir addım ola bilər.

